Haberler

Tekirdağ'da düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye başvurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle gelen davetliler tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.

Kızılpınar Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide Bulantısı ve kusma şikayetleri olan 9 kişi çağrılan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

