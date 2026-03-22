Tekirdağ'da düğün yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 9 kişi hastaneye başvurdu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 9 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle gelen davetliler tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kızılpınar Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide Bulantısı ve kusma şikayetleri olan 9 kişi çağrılan ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune alınan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat