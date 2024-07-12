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Düğün Kavgasında Uzman Çavuş Öldürüldü, Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

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Kayseri'de düğün sonrası çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i bıçaklayarak öldüren sanık, 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de düğün sonrası iki grup arasında çıkan kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir'i (26) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Faruk Bozçalı (27), 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında hasarlı kaza nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir, bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyip, olay yerindeki tanıkların ifadesine başvurdu. Demir'i, Faruk Bozçalı'nın bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Bozçalı, tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Bozçalı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Faruk Bozçalı ile ölen uzman çavuşun şikayetçi eşi F.D., babası Y.D., annesi S.D. ve yakınları katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan sanık Bozçalı, "Ben ailem ve kendime yapılan saldırıyı önlemek istedim. Çok pişmanım keşke olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezayı az bulan Utku Can Demir'in yakınları karara tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Can Demir Kayseri Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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