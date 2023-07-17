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Düğün Fotoğrafçısı ve Oğulları Düğünde Silahla Ateş Açtı: 2 Ölü, 4 Yaralı

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Kocaeli Dilovası'nda düğün fotoğrafçısı ve oğulları, düğünde tartıştıkları damat Güven Esen'in evini basarak silahla ateş açtı. Olayda damadın amcası ve bir arkadaşı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın sebebi, fotoğrafların misafirlere satılması nedeniyle çıkan tartışma oldu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, düğün fotoğrafçısı ve oğulları düğünde tartıştıkları damat Güven Esen'in evini basıp silahla ateş açtı. Olayda, damadın amcası İdris Esen ve arkadaşı Ömer Torun hayatını kaybetti. Güven Esen ile birlikte biri 9 yaşında 4 kişi ise yaralandı.Ömer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı.Ömer Torun kurtarılamadı.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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