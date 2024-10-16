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Dubai'nin Fıstıklı Künefesi Tüm Dünyaya Yayılıyor

Dubai'nin Fıstıklı Künefesi Tüm Dünyaya Yayılıyor
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Kadıköy'de bir pastanenin önünde Dubai çikolatasını satın almak için metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal medya üzerinden yayılan tanıtımlar, birçok kişiyi çikolata almaya teşvik etti.

DUBAİ'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medyada binlerce tarif ve tadım videolarının ardından Kadıköy'de çikolatayı satan bir pastanenin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Kadıköy'de bulunan bir işletme, dünyada hızla yayılan Dubai çikolatasını satışa sundu. Yüzlerce kişi çikolatayı satın almak için kuyruğuna girdi. İşletmenin önünde metrelerce uzayan kuyruğun görüntüleri sosyal medyada tartışıldı.

'SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK MERAK ETTİK'

Arkadaşları ile Dubai çikolatası kuyruğunda bekleyen Hakan Göktuğ, "Sosyal medyada gördük, merak ettik. Güzel görünüyordu. Şimdi bakalım sıra bekliyoruz. İnsanlar genelde sosyal medyada gördükleri şeyleri merak ediyorlar" dedi.

'ÇİKOLATA ALIP MUTLU OLMAK İSTİYORLAR'

İşletme sahibi Levent Yüksel, "Dubai'de bir influencer tarafından yayınlandı. Bende bunu gördüm, Dubai'ye kızımı gönderdim. İki tane çikolata aldırdık. Aynısını gidip analiz yaptırdık. İçinde tahin varmış, fıstık varmış, beyaz çikolata varmış ve üstünde kabuk çikolata var. Bunun analizini yaptık. Çalıştık, bir aylık bir süreçten geçirdik ve aynısını yaptık. İnsanlar artık araba almıyor, ev almıyor, çikolata alıp mutlu olmak istiyorlar. Keyfini yaşıyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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