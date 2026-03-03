BAE'nin Dubai kentinde İHA ile düzenlenen saldırı sonucu ABD Konsolosluğu yerleşkesinde yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi, yerleşkede yangın çıktı.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.

ABD Konsolosluğu çevresinde çıkan küçük çaplı yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Söz konusunu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.