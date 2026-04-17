Bae'de Uçan Taksilere Yönelik İlk Havaalanı Tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde, sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerine katkıda bulunacak ilk entegre havaalanı tamamlandı. Proje, yılda 170.000 yolcuya hizmet vermesi ve 2026 yılına kadar ticari uçan taksi operasyonlarının başlaması hedefleniyor.

DUBAİ, 17 Nisan (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde uçan taksiler için ilk entegre havaalanı tamamlandı. Bu gelişme, sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemleri geliştirme çabalarında önemli bir adımı temsil ediyor.

Yetkililer tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarında yer alan tesisin 3.100 metrekarelik bir alanı kapsadığı belirtildi. Dört katlı tesiste, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları için iki özel pistin yanı sıra yolcular için park alanları da bulunuyor.

Projenin yılda 170.000 yolcuya hizmet vermesi beklenirken, ticari uçan taksi operasyonlarının 2026 sonuna kadar başlaması planlanıyor.

İlk aşamada, 2026 sonuna kadar Dubai Uluslararası Havalimanı, Dubai kent merkezi, Palm Cumeyra ve Dubai Marina noktalarını kapsayan dört havaalanının inşa edilmesi planlanıyor.

Sistemin seyahat süresini önemli ölçüde azaltması bekleniyor. Dubai Uluslararası Havalimanı ile Palm Cumeyra arasında otomobille yaklaşık 45 dakika süren yolculuğun uçan taksilerle yaklaşık 10 dakikaya düşmesi öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
