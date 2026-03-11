Haberler

Dubai Uluslararası Havalimanı Yakınlarına İha Düştü: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında düşen iki insansız hava aracı nedeniyle 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Gana, Bangladeş ve Hindistan vatandaşları bulunuyor. Havalimanının işlemleri ise normal şekilde devam ediyor.

DUBAİ, 11 Mart (Xinhua) -- Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına iki adet insansız hava aracının (İHA) düşmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Dubai Medya Ofisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamada, olayda iki Gana vatandaşı ve bir Bangladeş vatandaşının hafif, bir Hindistan vatandaşınınsa orta derecede yaralandığı bildirildi.

Havalimanının normal şekilde çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular