Dubai Airshow 2025'te Savaş Uçağı Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Airshow 2025 etkinliği sırasında gösteri uçuşu esnasında düşen Hindistan'a ait 'HAL Tejas' tipi savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti. Kazada itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen gösteri uçuşu esnasında düşen Hindistan'a ait savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.
Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağı, Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düşmüştü.
Uçağın düşmesinin ardından Al Maktum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanlar yükselmiş, bölgede siren sesleri duyulmuştu.
Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel