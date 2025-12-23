Haberler

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nedret Denizhan vefat etti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın duayen sanatçılarından Nedret Denizhan, 25 Aralık'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı, Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının duayen sanatçılarından Nedret Denizhan vefat etti.

Sanatçının vefatına ilişkin İBB Şehir Tiyatroları, "Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Nedret Denizhan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." açıklamasını yaptı.

Denizhan için 25 Aralık saat 11.00'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Cenaze namazı ise aynı gün Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak ve Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Nedret Denizhan hakkında

Sanatçı, 1946'da İstanbul'da doğdu. Henüz 8 yaşındayken İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde tiyatroya başladı. 10 kadar çeşitli oyunlarda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştıktan sonra 1964 yılında Aydın Gün'ün isteğiyle Şehir Operası'na geçti. Konduvitlik ve reji asistanlığı yaptı, operetlerde rol aldı.

Şehir Operası'nın kapanmasından sonra Denizhan, tekrar Şehir Tiyatrolarına döndü ve oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve sahne direktörlüğünde görev aldı.

Nedret Denizhan, 1974'te Muhsin Ertuğrul tarafından eğitim için Almanya'ya gönderildi. 1977'de yönetmenliğe başladı. 1980-1988 arasında yönetmenliğin yanı sıra dramaturgluk görevini de sürdürdü. Radyo tiyatrosu ve film seslendirme yönetmenliği de yaptı.

Sanatçının Şehir Tiyatrolarından yönettiği oyunlar arasında "İçerdekiler", "Çulsuzlar", "Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe", "Şampiyonlar", "Bir Garip Oyun", "Küçük Nasrettin", "Derya Gülü", "Sekiz Kadın", "Kim Kimi Kimle", "Yaprak Dökümü", "Balıkesir Muhasebecisi", "Kahvehane", "Figaro'nun Düğünü", "Öyle Bir Nevcivan", "İkili Oyun", "Vişne Bahçesi", "Kralın Kısrağı", "Döne Döne Oskar", "Patavatsız Hanımefendi", "Bisküvi Adam" ve "Cibali Karakolu" yer alıyor

Oynadığı oyunlar arasında ise "Yerma", "Kubilay", "Dünyanın Düzeni", "Oyuncakçı Dede", "Cyrano de Bergerac", "Fazilet Eczanesi", "Tarla Kuşu", "Büyük Çınar", "Sonuna Kadar", "Atinalı Timon", "Sinekler", "Venedik Taciri", "Ah Baba Vah Baba" ve "Kralın Kısrağı" yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
500

