Dua Lipa'nın yeni projesi 'Houdini' için müzik videosu yayınlandı

"Houdini", Dua'nın yaklaşmakta olan yepyeni projesine giden yolu açan anlatı akışını başlatıyor. Dua, "Houdini"nin "gecenin sonuna yaklaştığı ve biraz terlediğiniz ama partinin bitmesini istemediğiniz sabah saat 4 hissini temsil ettiğini" belirtiyor.,

Manu Cossu'nun görüntü yönetmeni André Chemetoff ile birlikte yönettiği "Houdini" resmi müzik videosunda Dua'nın prova sonrası bir dans salonunda floresan ışıklar altında koreografisini gözden geçirdiği görülüyor.

Işıklar odanın aynalarına yansıyor ve enerji artmaya başladıkça optik bir yanılsama yaratıyor.

Dua, "Bu parça bekar hayatımın en hafif ve özgür kısımlarını temsil ediyor" diyor. "'Houdini' oldukça alaycı bir çalışma; birisinin gerçekten benim için uğraşmaya değer olup olmadığı ya da sonunda onu hayalet olarak görüp görmeyeceğim fikrini araştırıyor.

Bir şeyin seni nereye götüreceğini asla bilemezsin, hayatın yolunuza çıkardığı her şeye açık olmanın güzelliği budur. Bu meydan okuyan mutluluk duygusunu hayranlarımla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Houdini" Dua Lipa tarafından, Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. ve proje boyunca çekirdek işbirlikçi olarak görev yapan Tame Impala'dan Kevin Parker tarafından yazıldı ve prodüktör koltuğunda Parker ve Harle oturuyor.

Dua, "Bu albümün büyük bir kısmı, mutlak kaosun yaşandığı o neşeli anlarda ve sonuç ne olursa olsun dünyayı nasıl hafiflik ve iyimserlikle döndürdüğüm o anlarda yazıldı." diyor.