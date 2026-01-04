ABD'nin Venezuela Saldırısı... DSP Genel Başkanı Aksakal: "Abd En Kısa Zamanda Bu Yanlıştan Dönmeli, Uluslararası Hukuk Kapsamında Kalmalıdır"

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Venezuela Devlet Başkanına yapılan ABD müdahalesi uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde doğru olmamıştır. BM'in kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır. Tüm dünya buna itiraz etmelidir" dedi.

Aksakal, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Venezuela Devlet Başkanına yapılan ABD müdahalesi uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde doğru olmamıştır. BM'in kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır. Venezuela'da görevli ve sorumlu bazı devlet mekanizmalarının da operasyonda işbirliği içinde olduğu anlaşılan bu pespayeliği kabul etmek mümkün değildir. Tüm dünya buna itiraz etmelidir."