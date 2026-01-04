Haberler

ABD'nin Venezuela Saldırısı... DSP Genel Başkanı Aksakal: "Abd En Kısa Zamanda Bu Yanlıştan Dönmeli, Uluslararası Hukuk Kapsamında Kalmalıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahalesinin uluslararası hukuk açısından yanlış olduğunu belirterek, tüm dünya ülkelerine itiraz çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Venezuela Devlet Başkanına yapılan ABD müdahalesi uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde doğru olmamıştır. BM'in kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır. Tüm dünya buna itiraz etmelidir" dedi.

Aksakal, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Venezuela Devlet Başkanına yapılan ABD müdahalesi uluslararası hukuk kapsamında değerlendirildiğinde doğru olmamıştır. BM'in kurucu devletlerinden birine böyle bir yöntem uygulanması bundan sonra hiçbir devletin güvende olamayacağının da bir göstergesi olmuştur. ABD en kısa zamanda bu yanlıştan dönmeli, uluslararası hukuk kapsamında kalmalıdır. Venezuela'da görevli ve sorumlu bazı devlet mekanizmalarının da operasyonda işbirliği içinde olduğu anlaşılan bu pespayeliği kabul etmek mümkün değildir. Tüm dünya buna itiraz etmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!