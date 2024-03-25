Üye Girişi
Haberler

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ali Artun, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak projelerini paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Artun, projelerini paylaştı.

Artun, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, kente daha iyi hizmet verebileceğine inandığı için belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla kenti yönetmek istediklerini belirten Artun, kapısı herkese açık bir belediye ile her kesime eşit hizmet sunacaklarını aktardı.

Kentin ulaşım sorununu daha ekonomik bir sistem olması nedeniyle raylı sistemle çözmek istediklerini anlatan Artun, raylı sistemi ilk olarak nüfusu 100 bini geçen ilçelere kuracaklarını kaydetti.

Artun, şöyle dedi:

"Fabrikalarımızın ara elaman ihtiyacını karşılayacağız. Merkezi hükümet de bu konuda çalışma yapıyor ama biz bu konuya daha ağırlık vereceğiz. Orta, lise ve ön lisans mezunlarına eğitim vererek ara elaman açığını kapatmak istiyoruz. Turizmi canlandırmak için projeler yapacağız ve gelen turistleri ağırlamak için yapacağımız sosyal donatılarla turistleri uzun süre kentte tutabileceğiz. Mardin yolundaki karayollarına ait fidanlıkta hayvanat bahçesi ve sosyal donatılar yapacağız."

Ankara'daki Atakule gibi Diyarbakır'da da "Diyarkule" inşa etmeyi planladıklarını dile getiren Artun, içinde sosyal donatıların yer alacağı tarihi mekanların görülebileceği çok güzel bir kule yapacaklarını aktardı.

Kadınlara yönelik projeler de hayata geçireceklerini ifade eden Artun, "Her mahalleye bir kreş yapacağız. Kreş sayesinde kadınların çalışmasını sağlayacağız. Çalışan kadınlara de destek sağlamış olacağız. Kooperatifleşmeye giderek kadınların iş hayatına atılmasına olanak sağlayacağız." dedi.

Karacadağ'da kayak pisti kuracaklarını ve 15 milyon çam fıstığı fidanı dikeceklerini belirten Artun, bölgeyi ormana dönüştürüp hem orman köylüsüne katkı sunacaklarını aynı zamanda da bu alanı kentin oksijen kaynağı haline getireceklerini ifade etti.

Artun, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz barınma ve ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Ali Artun Dsp Ulaşım Çevre Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Furkan Tok kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Kelkit Belediye Başkan adayı Furkan Tok kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Göktuğ Gürler kimdir? Zafer Partisi Gümüşhane- Merkez Belediye Başkan adayı Göktuğ Gürler kaç yaşında, nereli? Mahmut Dizdaroğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Yağlıdere Belediye Başkan adayı Mahmut Dizdaroğlu kaç yaşında, nereli? Adil Patanoğlu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Tirebolu Belediye Başkan adayı Adil Patanoğlu kaç yaşında, nereli? Alper Abanuz kimdir? Zafer Partisi Giresun- Piraziz Belediye Başkan adayı Alper Abanuz kaç yaşında, nereli? Emel Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Keşap Belediye Başkan adayı Emel Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Soytürk kimdir? Zafer Partisi Giresun- Güce Belediye Başkan adayı Mustafa Soytürk kaç yaşında, nereli? Uğur Şahin kimdir? Zafer Partisi Giresun- Görele Belediye Başkan adayı Uğur Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Ziya Güneş kimdir? CHP Konya Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ahmet Ziya Güneş Kaç yaşında, nereli? Bedrettin Özdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Merkez Belediye Başkan adayı Bedrettin Özdemir kaç yaşında, nereli? Mustafa Pekdemir kimdir? Zafer Partisi Giresun- Eynesil Belediye Başkan adayı Mustafa Pekdemir kaç yaşında, nereli? Halil Sofu kimdir? Zafer Partisi Giresun- Espiye Belediye Başkan adayı Halil Sofu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title