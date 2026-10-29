DSÖ, Yemen'de ağustos başından bu yana çatışmalarda 1677 kişinin öldüğünü bildirdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de ağustos ayından bu yana şiddetlenen çatışmalar nedeniyle can kaybı ve yaralanma sayısının 9 bini aştığını bildirdi.

DSÖ'nün Yemen'e ilişkin yayımladığı rapora göre, ülkede ağustos başından bu yana tırmanan askeri gerilim nedeniyle 1677 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 395 kişi de yaralandı.

Raporda, 20-25 Ekim tarihlerinde 103 kişinin yaşamını yitirdiği, 456 kişinin yaralandığı ve günlük ortalama ölü ve yaralı sayısının 93'e ulaştığı belirtildi.

Çatışmaların Taiz, Lahic ve Marib vilayetlerinde yoğunlaştığı ifade edilen raporda, Aden, Dali ve Şebve'de ise can kaybı ve yaralı sayısının daha düşük seviyede kaldığı aktarıldı.

Tıbbi yardımlar ve sağlık sistemindeki çöküş

DSÖ'nün 24 Ekim'de Taiz kentine 46'sı yaralanma tedavisi, 10'u acil müdahale için olmak üzere toplam 56 set tıbbi malzeme ulaştırdığı kaydedildi. Ayrıca yaklaşık 30 tonluk tıbbi malzemenin kentteki 3 hastane ve bir sağlık merkezine teslim edildiği aktarıldı.

Marib vilayetindeki 31 mobil sağlık noktasından yalnızca 6'sının hizmet verebildiğine dikkati çekilen raporda, sağlık tesislerinin hasar görmesi ve malzeme yetersizliği yüzünden halkın temel sağlık hizmetlerine erişmekte büyük güçlük çektiği uyarısında bulunuldu.

Özellikle Taiz'de temel hizmetlerdeki aksaklıkların yanı sıra ilaç, yakıt ve temiz su sıkıntısı ile atık yönetiminde yaşanan sorunların bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırdığı vurgulandı.

Havalimanı ve hastaneler hedef alınıyor

Yemen'in doğusundaki Mukella kentinde bulunan Reyyan Havalimanı'nın 21 Ekim'de insansız hava araçları (İHA) ve bir füzeyle hedef alındığı, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve ciddi hasar meydana gelmediği??????? ifade edildi.

Taiz kentindeki Sevra Devlet Hastanesi'nin de 20 Ekim'de yeniden silahlı saldırıya uğradığı, olayda 3 asker ile bir hastanın yaralandığı bilgisine yer verildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı stratejik vilayetleri denetimine almasının ardından derin bir iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümetine destek sağlıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden tırmanırken Husiler, kendilerine yönelik operasyonlara karşılık Suudi Arabistan topraklarını balistik füzeler ve İHA'larla hedef almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA