Haberler

DSÖ, Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana 1282 kişinin çatışmalarda öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana süren çatışmalarda 1282 kişinin hayatını kaybettiğini, 5891 kişinin yaralandığını bildirdi. 3-11 Ekim arasında 323 kişi öldü, 1684 kişi yaralandı; Lahic 110 can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü kent oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 6 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda 1282 kişinin hayatını kaybettiğini, 5891 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSÖ, Yemen'de hükümet güçleri ve İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların tırmanmasına ilişkin rapor yayınladı.

Rapora göre, şiddetli çatışmalar neticesinde sadece 3 ila 11 Ekim tarihleri arasında 323 kişi hayatını kaybederken, 1684 kişi yaralandı.

Çatışmaların şiddetlendiği 6 Ağustos'tan bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 1282'ye yükselirken 5891 kişi ise yaralandı.

Rapora göre, 110 can kaybı ve 443 yaralanma vakası ile Lahic en fazla can kaybının yaşandığı kent oldu.

Şiddetli çatışma ve kuşatmalara tanık olan diğer bir şehir olan Taiz'de ise 52 kişi hayatını kaybetti, 465 kişi ise yaralandı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Polis Akademisinde yeni dönem başladı! İki önemli merkezin açılışı yapıldı

Polis Akademisinde yeni dönem! İki önemli merkezin açılışı yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü

Sel sularına teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var

Sel felaketine ilişkin son durum raporu! Kayıp sayısında artış var

Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
CNN'den çarpıcı iddia: ABD, İran'a karşı 'tüm bombaların anası' MOAB'ı kullanmayı planlıyor

Tüm bombaların anası masada! Hedefte İran'ın nükleer tesisleri
Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti