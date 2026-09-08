DSÖ'ye göre KDC'deki Ebola salgınıyla mücadele için 1600 yatak kapasitesine daha ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki Sağlık Acil Durumları Programı'nda görev yapan Luca Fontana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hızla yayılan Ebola salgınıyla mücadele için şimdiye kadar sağlık merkezlerinde 1400 yatak kapasitesinin oluşturulduğunu ancak tedavi için 1600 yatak kapasitesine daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Fontana ve DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bir süre önce KDC'ye görev için gittiğini hatırlatan Fontana, büyük bir mücadele verilmesine rağmen Ebola salgınının hızlı bir şekilde yayıldığını belirtti.

Fontana, "Müdahalenin ilk iki ayında 900'den fazla tedavi yatağı kuruldu ve şimdi 59 tesiste yaklaşık 1400 yatağa ulaştık. Bu, Batı Afrika Ebola müdahalesi dahil şimdiye kadar şahit olduğum en hızlı Ebola tedavi kapasitesi artışlarından biri. Ancak bu olağanüstü çabaya rağmen hızla artan ihtiyaçları karşılamak için 1600 yatak kapasitesine daha ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Her yatak kapasitesinin hastalara kaliteli, onurlu ve insancıl bakım sunmak üzere tasarlandığına değinen Fontana, tedavi kapasitesini genişletmenin, hastalara bakacak yeterli sayıda eğitimli sağlık çalışanına sahip olmak anlamına geldiğini söyledi.

Fontana, "Her hasta için 3 sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Tahmini 3 bin yatak ihtiyacını karşılamak için 9 bin sağlık çalışanını eğitmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarının işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri için kişisel koruyucu ekipmanlara, enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerine, laboratuvar desteğine ve temel tıbbi malzemelere erişimlerini sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ortaklarıyla birlikte bu sağlık tesislerini güçlendirecek ve salgın sona erdikten sonra topluluklara fayda sağlayacak su temini, güneş panelleri ve diğer temel hizmetleri kurduklarını da kaydeden Fontana, daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Fontana, "Bu tesislerin işletilmesine ve hasta bakımının sağlanmasına yardımcı olmak için başka ortaklara ve uluslararası kuruluşlara ihtiyacımız var. Tam kadrolu ve işlevsel olan her tedavi merkezi, daha fazla hayat kurtarılması ve bu salgının kontrol altına alınması için daha güçlü bir şans anlamına geliyor." diye konuştu.

Ebola ile mücadele için ortak müdahale planı

DSÖ Sözcüsü Lindmeier ise DSÖ ve Afrika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Afrika CDC) Ebola salgını için 6 aylık ortak bir Kıtasal Hazırlık ve Müdahale Planı başlattığını söyledi.

Lindmeier, "Bu planın toplam finansman ihtiyacı ülkeleri ve ortakları salgına hazırlamak ve müdahaleyi desteklemek üzere 518 milyon dolar. 29 Ağustos itibarıyla ortaklar 1,6 milyar dolar tutarında fon taahhüt etti ve bunun 867 milyon doları dağıtıldı. DSÖ'nün plan kapsamındaki finansman ihtiyacı 115 milyon dolar." dedi.

KDC hükümeti öncülüğünde hazırlanan 6 aylık planın tüm ortakların çalışmalarını kapsayacak şekilde 1,3 milyar dolar talep ettiğinin altını çizen Lindmeier, bağışçılardan bu planı finanse etmek için katkılarını artırmaları ve hızlandırmaları talebinde bulundu.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA