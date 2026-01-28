Haberler

DSÖ, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'inin obezite ile yaşadığını açıkladı

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü, okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 188 milyonunun obezite ile yaşadığını belirtti ve okullarda sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'inin (188 milyon) obezite ile yaşadığını belirterek, okullarda sağlıklı beslenmeyi teşvik için çağrıda bulundu.

DSÖ, okullarda sağlıklı beslenmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Okullarda sağlıklı beslenmenin, çocukların yaşam boyu sağlıklı beslenmelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğine işaret edilen açıklamada, okul yemek ortamlarında bulunan yiyecek ve içeceklerin sağlıklı ve üretici olmasını teşvik için çağrı yaptı.

Açıklamada, çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve obezitenin küresel olarak arttığına dikkat çekilerek, "Yetersiz beslenme de kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. 2025'te, dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i (188 milyon) obezite ile yaşadı ve bu sayı, ilk kez yetersiz kilolu çocuk sayısını aştı." ifadesi yer aldı.

Dünya genelinde tahminen 466 milyon çocuğun okul yemeği tükettiği kaydedilen açıklamada, sunulan yemeklerin besin kalitesi hakkında hala sınırlı bilgi mevcut olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Okulda doğru beslenme, ileri yaşamda hastalıkların önlenmesi ve daha sağlıklı çocukların eğitimi için kritik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
