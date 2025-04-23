DSÖ Kolera Raporunu Açıkladı: 1514 Ölüm

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Ocak-30 Mart tarihlerinde Afrika, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya bölgelerinde görülen 116 bin 574 kolera vakasından 1514'ünün ölümle sonuçlandığını belirtti.

DSÖ, kolera vakalarına ilişkin son raporunu yayımladı.

Raporda, "1 Ocak-30 Mart 2025 tarihlerinde, 3 DSÖ bölgesindeki 25 ülkeden toplam 116 bin 574 kolera vakası ve 1514 ölüm bildirildi. En yüksek sayılar Afrika'da kaydedilirken bunu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya bölgeleri takip etti." ifadeleri kullanıldı.

Çatışma, kitlesel yerinden edilme, doğal afetlerden kaynaklanan felaketler ve iklim değişikliğinin etkili olduğu bölgelerde salgınların yoğunlaştığı belirtilen raporda, altyapının zayıf olması ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimin tedavileri geciktirdiğine işaret etti.

Raporda, "Bu sınır ötesi faktörler, kolera salgınlarını giderek daha karmaşık ve kontrol edilmesi daha zor hale getirdi." ifadesine yer verildi.