DSÖ: Sudan'da BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık

Güncelleme:
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Kadugli kentindeki BM barış gücü tesisine yönelik saldırıya karşı dehşetini dile getirerek, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurguladı. Saldırıda 6 Bangladeşli asker hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da Birleşmiş Milletlere (BM) ait barış gücü tesisinin hedef alınması karşısında dehşete kapıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli kentindeki BM barış gücü tesisine düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşım yaptı.

"Güney Kordofan'ın Kadugli kentinde BM Barış Gücü birliklerine yapılan saldırı karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Ghebreyesus, BM personeli, insani yardım ve sağlık çalışanlarının her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğü, dün Kadugli'deki BM Barış Gücü misyonunun tesisine düzenlenen saldırıda, 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Sudan, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), tesisi İHA ile hedef almakla suçlarken HDK "iddia ve suçlamaları" reddetmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
