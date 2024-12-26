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DSÖ Başkanı, İsrail'in Yemen'i vurduğu havalimanı saldırısının ortasında kaldı

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İsrail, Yemen'in başkentinde bulunan uluslararası havalimanının da aralarında olduğu bir dizi hedefe saldırı düzenledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros havalimanı saldırısının ortasında kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını buna karşın DSÖ ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin güvende olduğunu bildirdi.

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra ülkedeki sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerede bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri misyonun bugün sona erdiğini belirten Ghebreyesus, Husilerin alıkoyduğu BM personelinin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ YARALANDI

Ghebreyesus, "Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi." ifadelerini kullandı.

DSÖ Başkanı, İsrail'in Yemen'i vurduğu havalimanı saldırısının ortasında kaldı
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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