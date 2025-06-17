DSÖ: Gazze'deki Sağlık Sistemi Çöküş Eşiğinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yakıt girişi olmamasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini ve acil ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yakıt girişi olmamasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'ye 100 günden uzun süredir yakıt girişi olmadığını ve tahliye bölgelerinde kalan yakıt stoklarını geri alma girişimlerinin reddedildiğini belirten Ghebreyesus, "Bu, sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiriyor. 17 hastane, 7 sahra hastanesi ve 43 sağlık merkezi, asgari günlük yakıtla zar zor çalışıyor. Yakında hiç yakıt kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, yakıtın olmamasının sağlık hizmetlerini bir bütün olarak engellediğine işaret ederek, "Yakıt ve tıbbi malzemelerin Gazze'ye mümkün olan tüm yollarla girmesine izin verin. Acilen ateşkes sağlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vuruyorlar

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehri ağır saldırı altında
İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef alıyorlar

İsrail'den yeni saldırı dalgası! İran'ın can damarını hedef aldılar
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.