DSÖ'den Gazze'deki hastaneler için acil koruma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Nasır ve Emel hastaneleri için "acil koruma" çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki genel sağlık durumu ile Nasır ve Emel hastanelerine ilişkin kurumun resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"HASTANELER İÇİN ACİL KORUMA TALEP EDİYORUZ"

Paylaşımda, "Gazze Şeridi'ndeki Nasır ve Emel hastaneleri için acil koruma talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Gazze'deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu konusunda uyarı yapılan paylaşımda, "Gazze'de kalan en önemli sevk hastaneleri olan Nasır ve Emel işlevsiz hale gelme riski altında." uyarısı yapıldı.

"SON İKİ İŞLEVSEL HASTANE"

Paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde halihazırda faaliyet gösteren bir hastane bulunmadığı belirtilerek, Nasır ve Emel hastanelerinin şu anda nüfusun çoğunun yaşadığı Han Yunus bölgesindeki son iki işlevsel kamu hastanesi olduğu, bunlar olmadan insanların kritik sağlık hizmetlerine erişimi kaybedeceği vurgulandı.

"BU DERHAL SONA ERMELİ"

İsrail'in bu hastaneler için tahliye talebi olmasa da bunların 2 Haziran'da duyurulan tahliye bölgesinin içinde veya hemen dışında yer aldığına işaret edilen paylaşımda, "İsrail yetkilileri, Sağlık Bakanlığına her iki hastaneye giden erişim yollarının engelleneceğini bildirdi. Gazze'deki hastanelerin amansız ve sistematik şekilde yok edilmesi çok uzun süredir devam ediyor. Bu, derhal sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Paylaşımda, sağlık çalışanları, DSÖ ve ortaklarının, 20 aydan uzun süredir sağlık hizmetlerini aşırı koşullara rağmen kısmen çalışır durumda tutmayı başardığı hatırlatılarak, tekrarlanan saldırılar, yardımların reddedilmesi ve erişimin kısıtlanmasının sağlık sistemini sistematik şekilde parçaladığı vurgulandı.

Hastanelerin asla militarize edilmemesi veya hedef alınmaması gerektiği kaydedilen paylaşımda, "DSÖ, Gazze'ye temel ilaçların ve tıbbi malzemelerin ulaştırılmasının derhal güvenli şekilde hızlandırılması ve tüm olası rotalar aracılığıyla kolaylaştırılmasını talep ediyor. DSÖ, derhal ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyor." değerlendirmesine yer verildi.