Üye Girişi
Haberler

DSİ, Ezine Çayı'nın genişletilmesi için kamulaştırma bilgilendirme toplantısı düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ), Ezine Çayı'nın genişletilmesi nedeniyle kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kamulaştırma bedellerini kabul edenlerin başvurularını yapabilecekleri geçici başvuru yerleri belirlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ), 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden sonra ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi nedeniyle kamulaştırılan yerler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

DSİ. 23. Bölge Müdür Yarımcısı ve Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Kuru, Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin toplantı salonundaki toplantıda, belirledikleri fiyatların tapu ve emlak kayıtlarından alınan veriler neticesinde yapıldığına dikkati çekti.

Kamulaştırılan arazi ve taşınmazlar için listelerin Belediye ve Merkez Mahallesi Muhtarlığında askıya çıkacağını anlatan Kuru, kamulaştırma bedellerini kabul edenlerin 5 Eylül'deki toplantıda oluşturulacak geçici başvuru yerinde imzalanabileceğini kaydetti.

Kuru, il dışında yaşayan ve arazisi kamulaştırılanların ise işlemlerini bulunduğu bölgedeki DSİ müdürlüklerine giderek yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Güncel Çevre Emlak Ezine Kamu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title