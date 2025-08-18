DSİ Filosu 50 Yeni Makine ile Güçlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün araç filosuna 50 kazıcı-yükleyici daha eklediklerini belirterek, "DSİ makine parkımız son alımlarla birlikte 3 bin 925'e ulaşan makine ve ekipman sayısıyla afet bölgelerinde hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması bakımından ülkemiz için büyük bir avantajdır." dedi.

Yumaklı, DSİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen "DSİ Kazıcı Yükleyici Teslim ve Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, kurumun gücüne güç katacak ve hizmeti en hızlı ve en etkin şekilde ulaştıracak 50 iş makinesinin envantere alınması ve bölge müdürlüklerine dağıtımı için bir arada olduklarını söyledi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle suya bağlı afetlerin hem sıklığının hem de şiddeti ve etki alanının arttığına dikkati çeken Yumaklı, kuraklık, orman yangınları ve taşkınların sadece vatandaşların can ve mal güvenliğini değil, bütün canlıları da derinden etkilediğini bildirdi.

Taşkınların Türkiye'de depremlerden sonra en çok can ve mal kaybının yaşandığı felaketler olarak öne çıktığı bilgisini veren Yumaklı, barajlar ve taşkın kontrol sistemleri inşa edilerek bugün itibarıyla yaklaşık 20 milyon dekarlık alanda taşkın kontrolünü sağladıklarını ifade etti.

Yumaklı, taşkınlarla mücadelede en güncel teknolojileri kullanarak afetleri önceden tahmin edebilme ve zararları en aza indirebilmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda hizmete alınan Taşkın Erken Uyarı Sistemi sayesinde aşırı yağışlar sonrası derelerimizdeki ani su yükselmelerini radar sensörleriyle tespit ederek ilgili birimlerimize anında bildiriyoruz." diye konuştu.

DSİ'nin taşkınlarla mücadelesinde "yeşil karıncalar" olarak anılan iş makinelerinin büyük rol üstlendiğini vurgulayan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde söz konusu makinelerin kurtarma faaliyetlerinde önemli bir rolü olduğunu anlattı.

"Makine parkımızı gençleştiriyoruz"

Yumaklı, "yeşil karıncaların" taşkın öncesi dere yataklarını temizlediğini, afet anında en ön saflarda mücadele ederek yaraları sarmak için hiç durmadan çalıştığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"DSİ makine parkımız, son alımlarla birlikte 3 bin 925'e ulaşan makine ve ekipman sayısıyla afet bölgelerinde hızlı müdahale kabiliyeti sağlaması bakımından ülkemiz için büyük bir avantajdır. Önemli olan bu makinelerin bütün fonksiyonlarıyla afet oluşmadan önce kullanılması ve vazifesini yerine getirmesidir. Bugün bu devasa filoya 50 adet kazıcı-yükleyiciyi eklemiş olduk. Bu makineler özellikle kanal açma konusunda, temizlik ve yükleme gibi temel görevlerinin yanı sıra büyük makinelerin giremediği dar alanlarda da görev yapabilecek kabiliyete sahip. Yine lastik tekerlekli olmaları hasebiyle olay yerine hızlıca intikali de mümkün. Bu alımlar sayesinde DSİ'nin envanterinde 41 olan kazıcı-yükleyici sayısı da böylece 91'e çıkmış olacak. Bu makinelerin sıfır ile 10 yaş yaşlılık oranını yüzde 7'den yüzde 58'e yükselterek de makine parkımızı gençleştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda 10 bin 663 su tesisini milletin hizmetine sundukları bilgisini veren Yumaklı, su depolama hacmini 133,1 milyar metreküpten 183,4 milyar metreküpe, sulanan arazileri de 48 milyon dekardan 72 milyon dekara çıkardıklarını bildirdi.

Yumaklı, baraj sayısının 276'dan 1059'a, taşkın kontrol tesisi sayısının ise 5 bin 181'den 11 bin 64'e geldiğini ifade ederek, "Bu rakamlar Türkiye'nin su güvencesini sağlamlaştırma yönündeki somut kararlılığımızın örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak Türkiye'yi daha güçlü, daha dirençli ve su güvenliğini sağlamış bir ülke haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Her bir makinemiz, arkadaşımız hangi görevi yapıyorsa yapsın hiç fark etmez, bu ülküyü, bu vizyonu yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor. Makine parkımıza katılan tüm araçlarımızın milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu araçları kullanacak olan kıymetli mesai arkadaşlarım, onlara da üstün gayretleri ve fedakar çalışmaları için kazasız, belasız, güzel çalışma zamanları diliyorum."

"Orman yangınlarında toplam 328 makine çalıştı"

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da DSİ'nin yapısal ve yapısal olmayan tedbirler kapsamında taşkınlarla mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Sahip oldukları makine parkının bu mücadeledeki en önemli avantajlarından birini oluşturduğunu belirten Balta, "Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarında toplam 328 makine ve 474 personelle destek olunmuştur." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Bakan Yumaklı, bir iş makinesinin direksiyonuna geçerek yetkililerden bilgi aldı.