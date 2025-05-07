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Dronla Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Dronla Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde dronla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, dronla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Dron, bölgede konuşlanan sivil ekipler tarafından havada vurularak düşürüldü.

Operasyonda, Ö.G.T. (26) ve D.G. (26), beraberlerinde dron ekipmanları ve uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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