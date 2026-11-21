Dronla görüntülenen Şenpazar'da sis yerleşim alanlarını kısmen kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu. Yerleşim alanlarını ve ormanlık dağları kısmen kaplayan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşirken dronla görüntülenen manzara dikkati çekti.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yerleşim alanlarını ve ormanlık dağları kısmen kapladı.
Vadiler boyunca yayılan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti.
Dronla görüntülenen ilçede, dağları ve yerleşim alanlarını kaplayan sisin oluşturduğu manzara dikkati çekti.
Kaynak: AA