Karadeniz'de Dron Saldırısına Uğrayan Türk Gemisi Samsun'a Getirildi

KARADENİZ'de Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında dron saldırısına uğrayan, 13'ü Türk 22 mürettebatın bulunduğu Türk sahipli ve Kamerun bayraklı 'Nadezhda' isimli Ro-Ro gemisi, makine dairesindeki hasar nedeniyle yedeklenerek Samsun Limanı'na getirildi. Saldırının ardından geminin güvertesinde oluşan büyük hasar dikkat çekti.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nın yaklaşık 20 deniz mili açığında bulunan 'Nadezhda' isimli Ro-Ro gemisi, 3 Ağustos günü saat 17.50 sıralarında dron saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide bulunan 22 kişilik mürettebat, Rusya deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildi. Gemide bulunan 13 Türk mürettebattan 9'u, tedavileri tamamlanmasının ardından 6 Ağustos'ta Krasnodar'dan Antalya'ya gerçekleştirilen uçuşla Türkiye'ye geldi. Mürettebat daha sonra aktarmalı uçuşla Samsun'a ulaştı.

Dron saldırısı nedeniyle makine dairesinde meydana gelen hasar sonucu hareket edemeyen Nadezhda, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin gözetiminde Samsun Limanı'na çekildi. Limana demir atan geminin özellikle güverte bölümünde büyük hasar olduğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırının ardından yaptığı açıklamada, gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere 22 kişilik mürettebat bulunduğunu ve denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı