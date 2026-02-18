Haberler

Hatay'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yaparken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde drift yapan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobille drift attığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, F.M'ye 58 bin 217 lira ceza kesti.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

