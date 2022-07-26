DR. LEVENT UYSAL: ÖĞRENCİLER MAVİ DİPLOMAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPSIN

Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, üniversite adaylarına tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin mavi diplomayla ilgili araştırma yapmalarını öneren Dr. Uysal, 'Öğrenciler tercihlerinde, o üniversite uluslararası projelerde yer alıyor mu, almış oldukları diploma uluslararası geçerli mi buna dikkat etsin. Hatta mavi

diplomayla ilgili araştırma yapsınlar? dedi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) resmi tercih dönemi yarın başlıyor. Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, tercih sürecinde öğrencilerin ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Öğrencilerin her şeyden önce geniş bir tercih listesi oluşturacağını belirten Dr. Uysal, 'Geçen sene sayısalda aday sayısı 390 bindi. Bu sene aday sayısı 1 milyon 390 bin. Sözelde keza 300 bindi bu sene 1 milyon 300 bin. Yani iş biraz daha zor. Onun için güvenli tercih yaparak mesleklerini doğru seçmeliler' dedi.

'ÖĞRENCİ ÖNCE MESLEĞİNE KARAR VERMELİ'

Tercih listelerinde 24 tane seçme hakkı olduğunu belirten Dr. Uysal, 'Artık finaldeyiz. Tercihlerle meslekler seçilecek. Öğrenci tabi ki önce mesleğine karar vermeli. Ondan sonra o meslekle ilgili üniversitelerini belirlemeli' dedi.

Öğrencilerin sakin olmalarını ve hedeflerini belirlemelerini gerektiğini söyleyen Dr. Uysal, 'En önemlisi gençler bu mesleği bitirdikten sonra ne yapacaklarını iyi planlasınlar. Yani profesyonel olarak mı, girişimci olarak mı çalışacaklar ya da akademisyen mi olacaklar' Üniversiteye girişte şimdiden kendi hedeflerini koyarak yol haritalarını doğru bir şekilde planlamalılar? ifadelerini kullandı.

'AİLELER, ÖĞRENCİLERE GÜVENDİĞİNİ HİSSETTİRMELİ'

Ailelerin öğrencilere güvenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Uysal, 'Aileler öğrencilerle birlikte üniversiteleri gezsin. Bu üniversite en değerlilerine ne katma değer sağlayacak bunu duysun. O üniversitede pozitif bir enerji var mı' Öğrencilerin istediği meslekle ilgili hem hocalarından hem o üniversitelerin mezunlarından hem de o meslekte çalışan arkadaşlardan mutlaka bilgiler alarak gençlerimize pozitif enerji yükleyerek, onları sevdiklerini ve güvendiklerini hissettirmeliler. Her şeyden önemlisi aileler, öğretmenler ve genç arkadaşlarımız, olmazsa olmaz? diye konuştu.

Öğrencilerin mavi diplomayla ilgili araştırma yapmalarını öneren Dr. Levent Uysal, şunları söyledi:

Sadece Nişantaşı üniversitesi değil bütün üniversiteler mutlak suretle eğitime en iyi şekilde destek veriyor. Çünkü bizler vakıf üniversitesiyiz. Öğrenciler tercihlerinde o üniversite uluslararası projelerde yer alıyor mu, almış oldukları diploma uluslararası geçerli mi buna dikkat etsin. Hatta mavi diplomayla ilgili araştırma yapsınlar. Aldıkları diplomayla yurt dışında yüksek lisans yapabiliyor mu. Yurt dışında iş başvurusunda bulunabiliyor mu? Öğrenciler, bunları düşünerek hareket etsin. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Onlar zaten araştırmalarını yaptılar. Bütün detayları biliyorlar. Artık güvenli tercih yapma zamanı diyorum.?