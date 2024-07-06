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Dr. Ekrem Karakaya, ölüm yıl dönümünde anıldı

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Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen anma programıyla anıldı. Programda Karakaya'nın meslektaşları, ailesi ve sevenleri duygularını paylaştı.

Konya'da görev yaptığı hastanede bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya, ölüm yıl dönümünde memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde anıldı.

Develi Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehir Mezarlığı'ndaki anma programına katılan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, meslektaşlarının da anlattığı gibi Karakaya'nın gönüllerde yer etmiş bir insan olduğunu belirtti.

Programa katılan Karakaya'nın ailesi ve sevenleri de Karakaya'ya dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından anma programı sona erdi.

Konya Şehir Hastanesinde 6 Temmuz 2022'de hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tartıştığı kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı (47) silahla vurmuştu. Doktor Karakaya ameliyata alınmış ancak kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Karakaya Kayseri Develi Konya Sağlık Güncel Haberler

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