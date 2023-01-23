Dr. Akkuş: Van Gölü havzasının ocak ayı uydu görüntüsü felaket manzarası içeriyor

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait Landsat uydu görüntülerini paylaşarak kuraklığa dikkat çekti. Dr. Akkuş, "Artık göllerin çekilmeye başlandığını, hatta kuruduğunu akarsuların yaz aylarında tamamen kuruduğunu görüyoruz. 2020'den günümüze kadar olan ocak ayı uydu görüntülerine baktığımızda 2023'ün görüntüsü adeta bir felaket manzarası içeriyor " dedi.

Son yılların en kurak kışını yaşayan Van ve çevresinde halen istenilen düzeyde kar yağmadı. Önceki yıllarda ocak ayında kar nedeniyle mahalle yollarının kapandığı ve karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığı Van'da hava mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yerde karın olmadığı kentte, son zamanların en kurak kışı yaşanıyor. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son 4 yılın ocak ayına ait Landsat uydu görüntülerini paylaştı. Van Gölü ve çevresini gösteren görüntülerde son 3 yılda arazi kar örtüsüyle kaplı görülürken 2023 ocak ayında ise karın olmadığı görülüyor.

Van Gölü balıkçılığından bölgede 20 bin insanın geçim kaynağını oluşturduğunu da anlatan Dr. Akkuş, "Van Gölü'ndeki inci kefallerinin devamlılığı, yağan kar yağışına bağlı. Bu aylarda kar yağışı olmazsa maalesef yaz aylarında başarılı bir üremeden söz etmemiz mümkün değil. Van Gölü'nün etrafında 111 dere var. Bu derelerin hepsi üreme döneminde balıkla dolup taşıyor. Fakat su olmadığı zaman toplu balık ölümleri ile karşılaşacağız. Üremenin bazı derelerde tamamen durduğunu görebiliriz. Bir sebepten dolayı şimdiden tedbir almamız lazım. Çünkü 2023 yılı ocak ayı uydu görüntüsü adeta felaketin habercisi gibi" diye konuştu.