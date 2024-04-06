Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Kızıltoprak mesajında, Türkiye'nin haber ve bilgi akışında önemli bir kilometre taşı olan AA'nın köklü tarihi yanında dünyanın en önemli haber ajanslarından biri olarak görev yapmasından gurur duyduklarını belirtti.

Ajansın, kuruluşundan itibaren halkı Milli Mücadele lehine bilgilendirdiğini, tehditlere karşı uyarılar yaptığını ve mücadelenin sesini hem yurt içi hem de yurt dışında duyurduğunu vurgulayan Kızıltoprak, şöyle devam etti:

"İlk adımlarını Ankara'daki Ziraat Mektebi'nde eski bir teksir makinesi ile atan AA, iç ve dış kaynaklardan topladığı bilgileri titizlikle halka ve gazetelere ulaştırmış, bu sayede, Türkiye'de İstiklal Harbi'nin en kritik dönemlerinde hayati bir rol oynamıştır. Ajansın teşkilatlanmasıyla Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde istihbarat müdürlükleri kurulmuş, İstanbul ve Avrupa'daki telsiz istasyonlarından alınan dış haberler ile yurt dışındaki merkezler aracılığıyla edinilen bilgiler, önemli birer bilgi kaynağı olmuştur."

Prof. Dr. Kızıltoprak, AA'nın sadece bir basın yayın organı olmanın ötesinde Kurtuluş Savaşı döneminde ulusal bir dayanışma merkezi olarak da önemli rol oynadığını bildirdi.

Ajansın, aktardığı haberlerle işgallere karşı ortak direniş ruhu oluşturduğunu, zaferlerin sevincini paylaştığını belirten Kızıltoprak, "AA'nın kuruluşunun 104'üncü yıldönümünü kutlarken, bu ulusal değerin Türkiye tarihindeki özel yerini ve önemini bir kez daha hatırlıyoruz. AA, sadece haber kaynağı olmanın ötesinde Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine tanıklık eden ve bu büyük destanda payı olan kahramanlardan biridir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Süleyman Kızıltoprak Türkiye Kütahya Rektör Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title