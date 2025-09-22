DPÜ'de akademik yıl 'İlk Dersim Filistin' programıyla başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2025-2026 akademik yılına "İlk Dersim Filistin" temasıyla başladı.

DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Filistin Türkiye'nin Neyi Olur?" konulu program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, programda yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir sorun değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirtti.

Filistin ve Kudüs'ün tarihi süreci hakkında bilgi veren Kızıltoprak, Türkiye'nin bu konuda tarihi ve ahlaki bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

Kızıltoprak, Filistin davasına kayıtsız kalmanın, kendi değerine kayıtsız kalmak olduğunu belirtti.

"O da biliyor ki gerçekten Hazreti Ömer'in adaletini sağlayan Türklerdir"

Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a verdiği emannamenin (güvence belgesi) yazılı olduğu tabloyu takdim etmesine de değinen Kızıltoprak, şöyle devam etti:

"Bu İslam tarihindeki en önemli belgelerden birisidir. Siyaset bilimi, idare bilimi açısından en önemli belgedir bu. Uluslararası hukuk açısından da Kudüs'ün hukuku açısından da en önemli belge budur. Kral Hezekiel döneminde milattan önce 700 yılında bulunan yazıt, teknik bir rapor ama bu güvence belgesine baktığımızda burada bir hukuk var. Anayasa gibi bir metin var ve uluslararası hukuka müteakip hükümler var. Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos neden bu belgeyi bir Hristiyan devlet başkanına vermedi? Neden Trump'a götürüp vermedi? Bu belgeyi Sayın Cumhurbaşkanı'mıza verme ihtiyacını neden hissetti? Biliyor ki bu mevcut Netanyahu rejimi kaldığı müddetçe Hristiyanların yaşama hakkı yok. Yaşam hakkını, kendi dinini, ibadetini özgürce yapmak için bir makama ihtiyaç duyuyoruz. Onların ve onların gölgesi altına, şemsiyesi altına, çatısı altına girmeye ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyacını karşılamak için Putin'e gitmiyor, Trump'a gitmiyor. Çevresinde de birçok ülke lideri var. Onlar Hazreti Ömer'in varisleri olduğunu söylüyorlar. Niye onlara gitmiyor? Cumhurbaşkanı'mıza geliyor. O da biliyor ki gerçekten Hazreti Ömer'in adaletini sağlayan Kudüs tarihinde Türklerdir."

Osmanlı ve Türk tarihinde bir antisemitizm ve Yahudi düşmanlığının olmadığını da vurgulayan Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde haksızlığa, soykırım yapana, katliam yapana, haksız kan dökene, bozgunculuk yapana karşı bir dik duruş var. O dik duruşu sergileyenlerden birisi Sayın Cumhurbaşkanı'mız olduğu için Giannopoulos, 'Zamanın Hazreti Ömer'i sensin' mesabesinde o uluslararası hukukun en önemli belgesi emannameyi getiriyor ve dünyaya da şunu söylüyor. 'Kudüs'te bir haksızlık var. Kudüs'te bir katliam var. Bu katliamdan dönüş elzemdir. Bunu yapacak bir makam vardır. O da İstanbul, onu yapacak bir lider var, o da Türklerin lideridir.' demek istiyor."

Programa, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.