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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünde sosyal medyadan mesaj yayımladı. Uysal, Ankara'nın millet egemenliğinin simgesi olduğunu belirterek 103. yılı kutladı.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ankara, Milli Mücadele'nin karargahı, bağımsızlık irademizin ve millet egemenliğinin simgesidir" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara, yalnızca Cumhuriyetimizin başkenti değil; Milli Mücadele'nin karargahı, bağımsızlık irademizin ve millet egemenliğinin simgesidir. 13 Ekim 1923'te taçlanan bu tarihi iradenin 103. yılında, başkentimiz Ankara'nın gururunu yaşıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun Ankara" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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