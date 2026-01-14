Haberler

Çocukları Down sendromlu doğan ailenin ara buluculukta 700 bin TL talebi reddedilen davada, 77 milyon TL tazminat kararı

Çocukları Down sendromlu doğan ailenin ara buluculukta 700 bin TL talebi reddedilen davada, 77 milyon TL tazminat kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir baba, doğumdan önce çocuğunun sağlık durumu hakkında yeterli bilgi almadıklarını ve çocuğunun Down sendromlu olduğunu hemşireden öğrendiğini belirtti. Aile, doktorun bilgi vermemesine tepki göstererek konuyu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

'ÇOCUĞUMUN DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU HEMŞİREDEN ÖĞRENDİM'

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Down sendromlu doğan M.K.'nin babası Hüseyin Kızmaz, doğumdan önce kendilerinin bilgilendirmediklerini öne sürerek, "Diyarbakır'da çocuğumu hastaneye götürdüm. Diğer iki çocuğumun da doktoru aynı doktordu. Bize her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı bir kız çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra Ergani'de doğum gerçekleşti. Çocuğumun Down sendromlu olduğunu hemşireden öğrendim. Ben de özel hastaneye gittim ve durumu izah ettim. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylediler. Mahkemeye vermemin asıl nedeni de bundan sonraki aileler doğumda çocuklarının Down sendromlu olduğunu öğrenmeden doktordan bilgi alsın. Doktor bize bilgi vermiş olsaydı ben istemezdim. Doğuma son verme hakkı elimizden alındı. Doktor bize herhangi bir bilgi vermedi" dedi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil