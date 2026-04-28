Doruk Madencilik İşçilerinin Açlık Grevi Sürüyor... Başaran Aksu, Bugün Yıldızlar Holding Önünde Bir Araya Gelme Çağrısını Yineledi

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat ve maaş alacakları ile özlük hakları için Ankara Kurtuluş Parkı'nda başlattığı açlık grevi dokuzuncu günde devam ediyor. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, "Biz en kısa zamanda bu müzakerenin sonuç vereceğine inananlardanız. Bu direniş Türkiye işçi sınıfının direnişidir. Bu direnişten hiçbir zaman geri adım atmayacağız ama kim müzakerede bize katkı sağlarsa ona da teşekkür etmesini bileceğiz" dedi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da vatandaşlara bugün akşam saat 18.00'da Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya gelmek için çağrıda bulundu.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tekliflerini sunduklarını belirterek, "Biz en kısa zamanda bu müzakerenin sonuç vereceğine inananlardanız. Biz Bağımsız Maden-İş Sendikası olarak şunu söyleyebiliriz: Bu direniş Türkiye işçi sınıfının direnişidir. Bu direnişten hiçbir zaman geri adım atmayacağız ama müzakeremizde olduğu zaman kim müzakerede bize katkı sağlarsa ona da teşekkür etmesini bileceğiz" dedi.

İşçilerin maaşlarının yatırılacağı yönündeki açıklamalar hakkında da konuşan Çakır, "Şu anda hiçbir işçinin hesabına para yatmadı" ifadelerini kullandı. Eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de eylemimize aynı şekilde devam ediyoruz. Belki bir çıta daha yükselteceğiz ama eylemimiz en güzel şekilde Bağımsız Maden-İş Sendikası'na yaraşır şekilde, işçilerimize yaraşır şekilde eylemimiz devam edecek. Dediğimiz gibi süreç devam ediyor. Biz şimdi çağırırlarsa müzakereye biz gideriz, masada müzakeremizi yaparız. İşçilerimiz tatmin olasıya kadar; işçilerimizin 'Bir kibrit çöpü de benim hakkım' deyip de kalmayasıya kadar bu işçi kardeşlerimizin hakkı için masaya oturacağız. Bunların hakkını aldıktan sonra da herkese, kamuoyuna, siyasi partilere, bize destek veren herkese de teşekkür edeceğiz. Elbette bu sürecin buraya gelmesi belki de Türkiye işçi sınıfına ışık oldu diyelim. Buraya gelmesini hiçbir zaman istemedik ama geldiğimiz nokta buraya geldi."

İşçinin alın teri kurumadan işçinin maaşının ödenmesi lazım. Ama 3 ay, 6 ay demek çok şey bir rakam. Bu işçilerin geçindirdiği çocukları var, bu işçilerin aileleri var. Herkesin nasıl ailesi varsa geçindireceği, bu işçi kardeşlerimizin de bir ailesi var. Biz de bunun için elimizden geldiği kadar sendika olarak dilimizin döndüğü, aklımızın erdiği kadarıyla bu işçi kardeşlerimiz ile yol yürüyoruz. Bu mücadeleyi de inanıyoruz ki işçinin birliği beraberliği, işçi sınıfının birliği beraberliği kazanacak."

Aksu: Yetkili sendika kavramıyla ortamı bulandırmanın anlamı yoktur

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, dünden bu yana müzakerelerin geliştiğini söyleyerek, "Hem Bakanlık düzeyi tarafından hem işveren düzeyi tarafından önemsiyoruz. Sendika iyi bir araç değildir. Sendika, Bağımsız Maden-İş de olsa, sonuçta sömürüyü kabul eden bir araçtır. Burada oluşturulacak olan sonuç nihayetinde ucuz ücretle, kötü çalışma koşullarında, denetimsiz ortamlarda Türkiye'de işçilerin çalıştırılmaya devam etmesi anlamına gelecek son tahlilde, bir zafer de olsa" diye konuştu.

Sendikanın uzlaşma aracı olduğunu söyleyen Aksu, "Holdinglerin, sermayenin, zenginlerin bir tür 'Ya işte daha insaflı koşullarda işçiler olarak, milyonlar olarak çalışabiliriz, siz krallar olarak yaşamaya devam edebilirsiniz' anlamına geliyor. En ileri anlamda sosyal demokrat bir çizgiye tekabül ediyor işin teorisi açısından. Dolayısıyla buna da işaret etmek önemli" dedi.

İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı'na bir çağrım var, Sayın Çiftçi'ye: Madem hesap siz görüştünüz, Enerji Bakanı da görüştü, madem burada bugün hesaplar yatacak... Ama bu kadar kamu israfına, bu kadar geniş bir polis kontrolüne, Ankara halkıyla işçilerin yan yana gelmesine dair bir talimata, yan yana gelmesini engellemeye dair bir talimata gerek yok. Çünkü bu kamu kaynaklarının da israfı anlamına geliyor. Bir bakanın da kamu kaynaklarını böylesine hoyratça israf etmesi kabul edilemez bir şeydir."

İkincisi, 'yetkili sendika' diyorlar 'sarı sendika' için. Lütfen sendika başkanının, ondan önceki dört yıllık banka ekstresini alsın devletimiz, incelesin. Bakın, işçi aidatlarından nasıl bir servet biriktirimi oluyor. Dolayısıyla ama bu holdingler, hem de bundan holdinglerin etrafına dizilmiş resmi idari makamlar bu tarz sendikalar etrafında titriyorlar. Onları korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yetkili sendikanın on tane üyesi var bu iş yerinde. İşçilerin çoğunluğu bizimle. Dolayısıyla muhatap sendika biziz.

Yetkili sendika kavramıyla ortamı bulandırmanın da anlamı yoktur. İşveren de muhatap sendika olarak görmüştür. Dolayısıyla öyle sarı sendika güzellemeleri devleti yöneten insanlara düşmez; onların yapmaması gerekir. Çünkü bu Bağımsız Maden-İş Sendikası, Çalışma Bakanlığı'nın e-Devlet sistemi üzerinden üye olunabilen bir sendikadır.

Başkanının Gökay Çakır olması kabul edilemez bir şey olarak görünüyor holding merkezlerine. Çünkü bir tane emekli maaşıyla, 22 bin liraya yaşayan, dört kız çocuğu yetiştiren ve bununla geçinen ve bütün bu zorlu koşullarına rağmen işçilerin mücadelelerine önderlik eden beş parasız bir yoksul insanın işçilerin muhatabı olmasını istemiyorlar. Onlar böyle göbekli, işte kravatlı, işçiler arasından soysuzlaştırılarak yüksek maaşlarla korunan sarı sendikacı takımını istiyorlar ki işçiyi manipüle etsinler, işçiyi bastırsınlar. Esas sözlerimizi somut bir sonuç elde edince söyleyeceğiz. Kararlı poziyonumuzu sürdüreceğiz.

Aksu, bugün Yıldızlar SSS Holding önüne çağrı yaptı

Açlık grevini dokuzuncu günündeyiz. 40 arkadaşımız bu direnişi sürdürüyorlar. Dün dört arkadaşımız daha rahatsızlandığı için geri çektik. Ben de dahil olmak üzere açlık grevini sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu mücadelemiz ve çizgimiz sürecek. Bu akşam saat 18.00'da Yıldızlar Holding önüne bir çağrımız var. Farklı kurumlar, siyasi partiler, demokratik kuruluşlar ve sendikaların da yaptığı çağrılar var. Çağrımız da devam ediyor."

Kaynak: ANKA