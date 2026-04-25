Maden işçilerinin açlık grevinde 6. gün

Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevinin altıncı gününü geride bıraktı. Gün boyunca işçilere, çok sayıda siyasi parti, siyasetçi ve sendika destek verdi.

(ANKARA) - Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevinin altıncı gününü geride bıraktı. Gün boyunca işçilere, çok sayıda siyasi parti, siyasetçi ve sendika destek verdi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevine devam ediyor. Madencilere destek olmak için dün açlık grevine başlayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da madencilerle birlikte açlık grevini sürdürüyor.

Grevin altıncı gününde işçilere CHP Keçiören İlçe Başkanlığı, KESK Konfederasyonu, Tüm Emekliler Sendikası, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz destek verdi.

Desteğe gelen gruplara baretleri ile selamlayan işçiler "Ölmek var, dönmek yok" sloganı attı.

Ankara Tabip Odası, işçilere grev sürecinde dikkat edilmesi gereken sağlık konularına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Tüm Emekliler Sendikası temsilcileri ise işçilere moral vermek amacıyla şiir okudu. Türkiye İşçi Partisi de eylem alanında müzik dinletisi düzenleyerek destek verdi.

İşçiler, gün sonunda baretlerini yere vurarak, "Holdinglere el pençe madencilere işkence", "Direne direne direnişten zafere", "Ankara uyuma madencine sahip çık" ve "Vur vur inlesin Ankara dinlesin" sloganı attı.

Kaynak: ANKA
