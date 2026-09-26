Dörtyol'da 5 lise öğrencisi yerli robotla TEKNOFEST'te birincilik hedefliyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lise öğrencileri, prototipini tasarladıkları robotla 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da birincilik hedefliyor.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilişim ve Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören farklı liselerden 5 öğrenci, robot tasarlamak amacıyla CEZERİTECH_GM Takımı'nı kurdu.

Derslerinden arta kalan zamanlarda atölyede çalışma yapan öğrenciler, projeleri için ihtiyaç duydukları materyalleri de DTSO hizmet binasının arkasında yer alan elektrikli araç şarj istasyonundan elde edilen gelirle karşıladı.

Öğrenciler, yaklaşık 8 aylık çalışmayla yerli yazılımla uzaktan kumanda edebildikleri, arazi şartlarında hareket kabiliyeti bulunan 4 tekerlekli robotun prototipini tasarladı.

Öğrenciler, tasarladıkları robotla 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST Güneydoğu'da birincilik hedefliyor.

"Finallerde derece elde etmeyi hedefliyoruz"

Takım danışmanı Enes Aksoy, AA muhabirine, robotun her parçasını öğrencilerin tasarladığını söyledi.

Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'ten dereceyle dönmek istediklerini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu aslında küçük bir prototip ama sonrasında geliştirilebilir ve daha büyüyebilir. Daha büyüyen robotların da uzay ya da denizaltı görevlerinde kullanılabilecek olduğunu düşünüyoruz. Finallere kadar geldik. Buradan ilk 3 içerisinde yer alıp finallerde bir ödül elde etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda öğrencilerime inanıyorum. Çok uğraştık ve çalıştık."

Öğrenciler de projelerine güveniyor

Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Meryem Fato da 8 aylık çalışma sonucunda robotu hazırladıklarını anlattı.

İddialı olduklarını ifade eden Fato, "Robotumuzun hepsi kendi çizimlerimiz ve tasarımlarımız. Parçaları çizip kendimiz ürettik. Kendimize de güveniyoruz, robotumuza daha çok güveniyoruz. Emek harcadık ve bu emeğin boşa gitmemesini istiyoruz, biliyoruz ki gitmeyecek. İddialıyız, inşallah kazanacağız." diye konuştu.

Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muhammed Eren Çetin ise takımda elektronik ve donanım tasarım sorumlusu olarak görev aldığını belirtti.

TEKNOFEST'e katılacağı için heyecanlı olduğunu belirten Çetin, "Mutluyuz, gururluyuz, iddialıyız ve TEKNOFEST'te birincilik hedefliyoruz." dedi.

Projenin yazılım ve donanımında görev alan Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emir Kaya da TEKNOFEST'ten dereceyle döneceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA