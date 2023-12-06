Üye Girişi
Haberler

Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yapacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak, (ABD-Meksika) sınırı kapatmak istediğini açıkladı. Ayrıca, Biden'ın 2024 seçimlerinde aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tekrar seçilirse sadece bir günlüğüne diktatörlük yaparak, (ABD-Meksika) sınırı kapatmak istediğini açıkladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Fox News'un haber analisti Sean Hannity'e konuşan Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilirse rakiplerine karşı faaliyetlerinin ne olacağı ve intikam alıp almayacağı sorusu üzerine, sadece görevinin ilk gününde "diktatörlük" yapacağını ifade etti.

(ABD-Meksika) Sınırı kapatmayı ve "sondaj" yapmak istediğini ifade eden Trump, "Bunun dışında, ben bir diktatör değilim." dedi.

Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde "ruhsal ve fiziksel sağlığı dolayısıyla" aday olamayacağını düşündüğünü belirtti.

Seçimlerde Demokratlardan kimin aday olacağını düşündüğü sorusu üzerine, Gavin Newsom'ın ismini veren Trump, kurnaz olarak nitelediği Newsom için, "Bence iyi iş çıkardı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Politico Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title