Domuza Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Torbalı ilçesinde yola çıkan domuza çarpan motosiklet sürücüsü Tuncay Tireli, yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yola çıkan domuza çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tuncay Tireli (54) yönetimindeki motosiklet, Göllüce Mahallesi'nde seyir halindeyken yola çıkan domuza çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Tireli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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