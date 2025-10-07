Haberler

Domuz avlarken babasını öldürdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Domuz avlarken babasını öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin çevresindeki domuzları avlayan adam, av tüfeğiyle babasını vurdu. 71 yaşındaki adam hayatını kaybederken oğlu gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Bozdoğan Mahallesinde saat 21.30 sıralarında iddiaya göre; H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı (71) vurdu.

DOMUZ AVLARKEN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Durumu fark eden H.Y'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış

Eşini katletti, kaçtığı ormanda korkunç şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.