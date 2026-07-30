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Domaniç-İnegöl kara yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Domaniç-İnegöl kara yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, dere yatağına sürüklenen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, dere yatağına sürüklenen traktörün sürücüsü yaralandı.

Domaniç- İnegöl kara yolunun 6'ncı kilometresinde seyreden A.Y. (40) idaresindeki 60 ABU 197 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kazada traktöre bağlı römork yola devrilirken, traktör ise yol kenarındaki şarampolden dere yatağına sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.Y, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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