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Dolmuş Bekleyen Kadın, Minibüsle Çarpışan Araçların Altında Kaldı

Dolmuş Bekleyen Kadın, Minibüsle Çarpışan Araçların Altında Kaldı
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Ankara'nın Bala ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin altında kalan Pakize Öztürk (58), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücüler gözaltına alındı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde durakta dolmuş bekleyen Pakize Öztürk (58), minibüsle çarpışıp savrulan otomobilin altında kalıp, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Bala yolu Köseli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gölbaşı'ndan Bala yönüne giden M.F.A.'nın kullandığı 06 DLA 532 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapan Zekai T. yönetiminde içinde 15 öğrencinin bulunduğu 06 BML 52 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında dolmuş bekleyen Pakize Öztürk'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Pakize Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan öğrenciler, sağlık görevlilerince ayakta muayene edildi. Pakize Öztürk'ün cansız bedeni Bala Devlet Hastanesi morguna götürülürken, sürücüler gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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