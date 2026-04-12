Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, firari şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. Oğuzeli ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.