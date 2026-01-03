Nevşehir'de 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Nevşehir'de 30 ayrı dolandırıcılıktan aranan ve kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K. jandarma operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bulunduğu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.K., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Haber-Kamera: NEVŞEHİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel