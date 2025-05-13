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25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli 25 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 41'i tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından 116 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

25 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda; Şanlıurfa merkezli Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Bilecik, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Van, Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Erzurum, Mardin ve Gaziantep olmak üzere 25 ilde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 84 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Şüphelilerden, 41'i tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Şanlıurfa ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi.

25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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