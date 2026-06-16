Öğrencilerden huzurevinde anlamlı dokuma etkinliği

İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi sakinleriyle dokuma yaptığı, bez çantalara baskı tekniğini uyguladığı, yaşlıların da tecrübelerini aktardığı etkinlik, kuşaklar arası etkileşime sahne oldu.

İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ziyaret ettikleri Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi sakinleriyle anlamlı bir gün geçirdi.

Ziyarette, öğrencilerle sohbet eden huzurevi sakinleri şiir okudu, şarkılar söyledi, yaşam tecrübelerini aktararak tavsiyelerde bulundu.

Öğrenciler de eğitimleri sırasında kullandıkları dokuma tezgahı, mekik ve masura gibi ekipmanlarla dokuma süreçlerini uygulamalı olarak gösterdi. Huzurevi sakinleri de öğrencilerle birlikte dokuma yaptı, bez çantalara baskı tekniğini uyguladı.

Program kapsamında öğrenciler, eğitimleri sırasında yaptıkları diz battaniyesi, bez çanta ve kaşkol gibi tekstil ürünlerini huzurevi sakinlerine hediye etti.

"Öğrencilerin gelmesi bizi onurlandırdı, çok sevindik"

Huzurevinde 5 yıldır kalan Zeynel Kantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerin gelmesi bizi onurlandırdı, çok sevindik. Çantaya baskı yaptık. Okulun böyle çalışması da çok güzel gerçekten." dedi.

Öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür eden Kantaş, gençlerin eğitimlerini tamamlayarak meslek sahibi olmaları ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmeleri temennisinde bulundu.

Huzurevi sakinlerinden Bedriye Coşkun da bu tür etkinliklerin kendileri için farklılık oluşturduğunu belirterek, "Çok memnunuz. Dokuma ve baskı yaptık, iyi oldu. Onlar çok hoşumuza gitti. Gençlerin bizi ziyaret etmesi mükemmel bir şey. Dokuma tezgahında iki tane işlem yaptım. Baskı yaptığım çantayı da bana hediye ettiler." diye konuştu.

İstanbul Tekstil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Dokuma Bölümü 12. sınıf öğrencisi Elif Şahin ise okulda tekstil teknolojileri alanında eğitim aldıklarını, kendisinin dokuma bölümünde iplik hazırlama süreçlerinden kumaş üretimine kadar çeşitli aşamalarda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Huzurevi ziyaretinin kendisi için anlamlı bir deneyim olduğunu aktaran Şahin, yaşlı bireylerle bir araya gelmenin ve onlarla iletişim kurmanın kendisine huzur verdiğini ifade etti.

"Çok yoğun duygular hissettirdi"

Gönüllü olarak yer aldığı etkinlikte huzurevi sakinleriyle birlikte olmaktan gurur duyduğunu ve bunun empati kurmasına yardımcı olduğunu dile getiren Şahin, "Onlara tarak çekmeyi, çözgü ve atkıyı tanıttım. Güdülerin nasıl hareket ettiğini gösterdim ve güler yüzlü insanlar olduğu için ben de onlara o şekilde yaklaştım. Çok güzel aktivite oldu benim için. Duygusal olarak çok yoğun duygular hissettirdi." ifadelerini kullandı.

Şahin, etkinlik kapsamında huzurevine taşınabilir dokuma tezgahları, mekik ve masura gibi dokuma ekipmanları getirdiklerini, ayrıca baskı bölümü öğrencilerinin de baskı malzemeleri ve hediye çantalarıyla etkinliğe katkı sunduğunu anlattı.

11. sınıf Moda Tasarım Bölümü öğrencisi Güzel Hudayberenova, mesleki eğitim kapsamında 9. sınıftan itibaren dikiş teknikleri ve makinelerin kullanımı konusunda eğitim aldıklarını, ilerleyen yıllarda ise farklı yaş gruplarına yönelik kıyafet üretimi yaptıklarını söyledi.

"Dikim atölyelerimizde ürünlerimizi dikiyoruz ve huzurevlerine gönderiyoruz"

Hudayberenova, "11. sınıfta kendimizi geliştirerek bedenlerimize uygun kıyafetler ve huzurevlerine gönderilecek ürünler üretmeye başladık. Okulumuzda üretim ve kalıp atölyesi mevcut. Kalıp atölyesinde üreteceğimiz şeylerin kalıplarını çıkartıyoruz, bedenlerini ayarlıyoruz. Daha sonrasında dikim atölyelerimizde ürünlerimizi dikiyoruz ve huzurevlerine gönderiyoruz." dedi.

Okulda ceket ve pantolon başta olmak üzere çeşitli ürünlerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Hudayberenova, çalışmalarında ağırlıklı olarak kot, pamuklu ve yumuşak dokulu kumaşlar kullandıklarını anlattı.

Hudayberenova, "Ürünlerimizin huzurevine gitmesi beni çok mutlu ediyor. Bir şeylerde katkımın olması, yardımımın dokunması, bunları yapabilmem benim için çok önemli bir şey. Oradaki insanlar bizim büyüklerimiz, saygı duyduğumuz insanlar." diye konuştu.

Gelecekte kendi atölyesini kurmak istediğini belirten Hudayberenova, ihtiyaç sahibi çocuklara, yetimlere ve huzurevlerinde yaşayan yaşlılara destek olmak istediğini sözlerine ekledi.

Okulda iplikten kıyafete kadar uzanan tüm aşamalar öğretiliyor

Lisenin Tekstil Teknolojisi alan şefi Ali Odabaş, 29 yıldır görev yaptığı okuldaki öğrencilerin tekstil üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulduğunu söyledi.

Okulda iplik, örme, dokuma, tekstil baskı ve desencilik gibi alanlarda eğitim verildiğini anlatan Odabaş, iplik bölümünde elyaftan iplik yapıldığını, örme bölümünde ise kazaktan iç çamaşırına kadar birçok ürünün üretiminde kullanılan kumaşların hazırlandığını aktardı.

Odabaş, dokuma bölümünde ceket ve pantolon gibi ürünlerde kullanılan kumaşların üretim süreçlerinin öğretildiğini kaydederek, tekstil baskı ve desenciliği bölümünde ise kıyafetler ve ev tekstili ürünlerinde kullanılan desenlerin hazırlanması ile baskı süreçlerinin uygulamalı olarak gösterildiğini kaydetti.

Tekstil terbiyesi alanında kumaşların boyama, yumuşatma, sertleştirme ve kullanım amacına uygun hale getirilmesine yönelik işlemlerin öğretildiğini belirten Odabaş, okul bünyesindeki bölümlerin birbirini tamamlayan bir üretim zinciri oluşturduğunu dile getirdi.

Odabaş, üretilen ipliklerin örme ve dokuma bölümlerinde kumaşa dönüştürüldüğünü, ardından moda tasarım bölümünde bu kumaşların çeşitli giyim ürünleri haline getirildiğini anlatarak, "Öğrencilerimiz geleceğin tekstilcisi olmak için kıyafetlerin nasıl yapılacağına dair elyaftan giyime kadar olan bütün aşamaları atölyelerimizde öğrenip yapmaktadır." şeklinde konuştu.