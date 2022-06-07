Doktora otopark tartışmasında darp suçlaması - Haberler

KONYA'da, Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış (45), müdürlüğün bahçesinde araç parkı tartışmasında Kızılay'da görevli doktor M.F.D.'nin kendisini darbedip, otomobiline zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Alkış ile aynı binadaki Kızılay'da görevli doktor M.F.D. arasında 2 Haziran günü müdürlüğün bahçesine araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Olayın ardından, aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandığını aracının da zarar gördüğünü öne süren Alkış, M.F.D. hakkında polise 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçundan şikayette bulundu.

Doktor M.F.D. ise olayın anlatıldığı gibi olmadığını belirterek, "Şahıs aracını sürekli hastaların geçemeyeceği şekilde aracını park ediyordu. Daha önce defalarca yöneticiler tarafından uyarıldı. Olay günü ise çalışmamasına rağmen yine gelip aracını oraya park etti. Bir kan bağışçısı ise rahatsızlanınca onu yukarıya çıkarmak istedik. Bu sırada şahıs gelince ona 'Arabanı burada bırakmamanı söylemiştim' dedim. Daha sonra üzerime yürüdü aramızda tartışma çıkınca önce yanımdaki hemşireye yumruk attı. Daha sonra da bana saldırdı. Kimsenin şehit kardeşine küfür etmedim. Etsem bile sizce beni oradan sağ çıkarırlar mı? Yıllarca doğuda görev yaptım. Şehit askerlerimiz ve yaralı askerlerimizi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.