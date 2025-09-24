Doha'da 'Savaşta ve Barışta Nebevi Rehberlik' Konferansı Düzenlendi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Savaşta ve Barışta Nebevi Rehberlik" konferansında, Hazreti Muhammed'in savaş ve barış ahlakı ele alındı.

Hamad Bin Halife Üniversitesi (HBKU) İslam Araştırmaları Fakültesi tarafından düzenlenen konferansta Hazreti Muhammed'in barışın tesisi, savaşların ve çatışmaların önlenmesi ile barış ve savaşın sonuçlarını düzenleyen kurallara dair nebevi ilkeler ele alınırken, günümüzde adaletsizlik, sömürü ve savaşların arttığı bir dönemde nebevi rehberliğin, mevcut çatışma ve krizlerin çözümünde rehber olabileceği vurgulandı.

Muhammed bin Hamed Al Sani Müslüman Medeniyetine Katkı Merkezi Direktörü Dr. Ayşe Al Mannai, konferansta yaptığı konuşmasında, İslam savaş hukukunun çağdaş küresel çatışmalara çözüm ürettiğini belirtti.

Al Mannai, şunları kaydetti:

"Hazreti Peygamber bize adalet, merhamet ve hikmete dayalı ilkeli bir liderlik modeli sunuyor. Onun çatışmalara yaklaşımı önce anlaşmalar ardından diplomasi ve gerektiğinde savaş ilahi rehberliğine dayanan tutarlı ve etik bir çerçeve ortaya koyuyor. Bu mirası günümüz dünyasına taşıyarak barış, eşitlik ve uzlaşı için uygulanabilir yolları yeniden keşfedebiliriz."

Gazze savaşı bize İsrail'in uluslararası savaş hukukunu bile hiçe saydığını gösteriyor

HBKU İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk ise konuşmasında savaşların, adaletsizliklerin ve küresel çatışmaların insanlığı kuşattığı bir dönemde Hazreti Peygamber'in öğretilerinin adaletin tesisi, çatışmaların önlenmesi ve barışın korunması için evrensel bir model sunduğunu dile getirdi.

Savaş hukukunun temellerinin Müslümanlar tarafından atıldığını vurgulayan Şentürk, "İslam tarihinde savaşlarda kadınlara, çocuklara, ibadethanelere ve din adamlarına dokunmak yasaklanmıştır. Hatta savaş sırasında ağaçların bile kesilmesi haram kılınmıştır. Bugün ise savaşlarda ne savaş hukuku ne de uluslararası hukuk gözetiliyor." dedi.

Özellikle Gazze'de yaşananların bu ihlallerin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ne uluslararası hukuku ne de savaş hukukunu tanıyor. Gazze'de sivillerin hedef alınması, aç bırakma politikaları, dini mabedlerin ve sivil yerleşimlerin bombalanması, insani yardımın engellenmesi, hastanelerin dahi hedef alınması açık savaş suçlarıdır ve hiçbir din öğretisinde yeri yoktur."

Konferans kapsamında ayrıca "Hazreti Peygamber'in uygulamalarında barış ve savaş", "Nebevi model ışığında uluslararası ilişkiler" ve "Çatışma yönetimi ve uluslararası hukuk" gibi başlıkların ele alındığı oturumlar düzenlendi.

Öğrencilerin katıldığı özel panelde ise gençlerin günümüz çatışmalarına bakış açıları tartışıldı.