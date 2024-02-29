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Doha'da Mehteran Konseri Büyük İlgi Gördü

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Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Türk kültürünün Katar'da artan ilgiyle karşılandığını belirterek, Türk kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda mehteran takımının verdiği konser büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleri ile düzenlenen etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, konser verdi.

Tarihi Suk Vakıf Meydanı'nda, mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteje vatandaşlar yoğun ilgi ile takip etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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