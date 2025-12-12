Haberler

Katar'da mehter yürüyüşü ve bando konserine yoğun ilgi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen mehter yürüyüşü ve bando konseri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nin girişimleriyle büyük beğeni topladı. Jandarma Mehteran Takımı, tarihi kıyafetleriyle sergilediği performansla Türk kültürüne olan ilgiyi artırdı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen mehter yürüyüşü ve bando konseri büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği girişimleri ile Doha Uluslararası Müzik ve Bandolar Festivali'ne katılmak üzere şehre gelen Jandarma Bando Komutanlığı ile Jandarma Mehteran Takımı'nın yürüyüşü büyük beğeni topladı.

Türkiye'den gelen yaklaşık 40 kişilik Jandarma Mehteran Takımı tarihi kıyafetleriyle yürüdü. "Ceddin Deden", "Mehter Marşı" ve "Genç Osman" gibi eserler seslendirildi.

Kentte yaşayan Türk vatandaşları ve yabancılar mehter takımını cep telefonlarıyla kaydederek alkışlarla onlara eşlik etti.

Yürüyüşün ardından bando gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehteran takımı eşliğinde ay-yıldızlı bayraklarla oluşturulan korteji, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve vatandaşlar yoğun ilgiyle takip etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'da Türk kültürüne yönelik ilginin arttığına dikkat çekerek, "Şanlı tarihimizin bir sembolü olan mehter takımımız Katar'da büyük bir ilgi ile karşılandı. Böyle etkinlikler ile zengin Türk kültürümüzü Katar'da tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
Konya'da film gibi operasyon: Firari tabancayla, yanındakiler bıçakla direndi

Film gibi operasyon, polise direnmeleri fayda etmedi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
title